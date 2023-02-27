Как белым носочкам быстро вернуть свежий вид: чайная ложка уксуса

Трудно отказать себе в удовольствии надеть белые носочки на тренировку или просто для свежего образа. Однако они теряют свой вид почти мгновенно. Пара стирок — и можно выбрасывать!
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Так что же делать? Деньги пускать на ветер? Вовсе нет! Есть простой и очень эффективный способ реанимировать белые носочки.
Наливаем в тазик теплую воду, добавляем чайную ложку уксуса. Замачиваем в этом составе наши носочки приблизительно на час.
Потом прополаскиваем чистой водой и стираем любым способом — руками или в машинке. Носочки станут свежими и беленькими!
Источник: burninghut.ru.