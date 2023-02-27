Всегда кладите влажную салфетку в барабан! Во время стирки соберет на себя всю дрянь

Очень простой лайфхак со стиркой сделает вашу жизнь проще и беззаботнее. Не секрет, что даже самые качественные порошки удаляют только загрязнения с одежды.

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А вот шерсть животных, волосы и различные катышки приходится потом убирать с постиранного белья руками. В доме, где есть животные или красавица с длинными волосами, это настоящая беда!

Чтобы не было проблем, просто каждый раз во время стирки кладите в барабан с грязными вещами влажную одноразовую салфетку. Она соберет на себя всю мелкую дрянь, которая так и липнет к волокнам.