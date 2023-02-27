Как быстро вернуть стеклянной посуде блеск: купите копеечную горчицу, не пожалеете

Со временем абсолютно любая стеклянная посуда темнеет, как бы тщательно вы ее ни мыли после еды. При этом абразивные средства могут испортить поверхность любимых столовых предметов. Да и лишняя химия тут явно не нужна. Так что же делать?

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На помощь придет старый проверенный способ, который не только выведет весь налет со стекла, но и сделает его сверкающим. Вы удивитесь, как засияет ваша посуда после применения этого простого и дешевого метода.

Налейте в тазик с водой комнатной температуры немного столового уксуса, положите пару столовых ложек горчицы, растворите. Далее положите посуду из стекла в этот состав и оставьте на 30 минут. По прошествии времени просто промойте чашки и тарелки губкой. Эффект получится нереальный!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы»