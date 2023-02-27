Сделал перепланировку — потерял квартиру! Предупреждает юрист

Москвичам придется платить штраф, если они сделают в своей квартире перепланировку, относящуюся к запрещенным видам переустройства. Юрист Константин Крохин объяснил, в каких случаях самовольно принятое решение чревато последствиями.

«Например, снос несущих стен, замена «мокрых» мест, когда переносят санузел или кухню, перекрытие вентиляции, вынос отопительных приборов на балкон или лоджию. Такое легализовать не удастся», — предупредил юрист.

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Те, кто нарушает эти правила, могут даже потерять жилье. Не сразу, конечно: есть шанс исправиться, если выполнить вынесенное собственнику предписание. На это дается полгода. Если самовольные изменения в планировке не будут за это время устранены — квартиру продадут с молотка, сообщает телеканал «360».