Не верьте поведению доллара! Через 4 дня он сильно удивит — берегите денежки

Сейчас доллар выглядит настоящим королем валютных торгов, впервые за год он перевалил за отметку в 76 рублей. И у людей стало складываться впечатление, что его повышение будет стабильно продолжаться.

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Однако главный аналитик ПСБ Егор Жильников полагает, что американская валюта сможет нас удивить на этой неделе.

Как считает финансовый эксперт, в промежутке с 27 февраля по 3 марта доллар начнет потихоньку падать в цене. И вот тут хватило бы терпения у нервных россиян не избавиться от него.

Дело в том, что к выходным американская валюта подскочит в своем курсе опять. Так что пока стоит приберечь свои сбережения и не делать поспешных обменов, лучше еще понаблюдать за ситуацией.

По мнению Жильникова, на этой неделе доллар будет торговаться по курсу от 73 до 76 рублей за единицу валюты.

Источник: konkurent.ru