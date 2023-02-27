Лучшие средства для роста волос: эффективность испытали на себе люди — рейтинг

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг лучших косметических средств для роста волос. Исследователи учли в своем списке мнение обычных российских потребителей, которые отмечали реальный эффект от применения продуктов.

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На первом месте оказался лосьон для кожи головы Divination Simone DeLuxe 3.4.1. Ценник на него начинается от 7000 рублей за 10 ампул.

На втором — «Биостимулятор фолликулов волос» бренда Bosley. Цена средства — от 3300 рублей за 44 мл.

На третьем — Dercos Neogenic от Vichy. Стоит средство от 4320 рублей за 21 ампулу.

Источник: markakachestva.ru