Как одним движением убрать с кастрюли въевшийся нагар: сода плюс копеечное аптечное средство

Как одним движением убрать с кастрюли въевшийся нагар: сода плюс копеечное аптечное средство

Кастрюля с нагаром. Фото: соцсети

С этим составом вам не придется долго надраивать посуду.

Сгоревшая каша или молоко способны доставить немало неприятностей. Ведь потом нагар от них удалить ой как непросто. Однако есть очень действенный, проверенный временем способ, который в два счета справится с этой ситуацией.

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Нужно приготовить пасту из следующих ингредиентов, которые есть у каждой хозяйки: 1/4 стакана соды, 2 столовой ложки перекиси водорода и 1/2 столовой ложки моющего средства для посуды.

Должна получиться густая кашица. Если она жидковата, просто добавляем еще соды.

Далее необходимо нанести эту массу на нагар и оставить в таком состоянии на полчаса. Если сильно испорчена кастрюля, то пусть стоит целый час.

Ну а после легко и просто все смываем губкой. Нагар сам будет отскакивать!

Источник: дзен-канал «Уютный дом»

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