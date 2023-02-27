Как одним движением убрать с кастрюли въевшийся нагар: сода плюс копеечное аптечное средство

Сгоревшая каша или молоко способны доставить немало неприятностей. Ведь потом нагар от них удалить ой как непросто. Однако есть очень действенный, проверенный временем способ, который в два счета справится с этой ситуацией.

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Нужно приготовить пасту из следующих ингредиентов, которые есть у каждой хозяйки: 1/4 стакана соды, 2 столовой ложки перекиси водорода и 1/2 столовой ложки моющего средства для посуды.

Должна получиться густая кашица. Если она жидковата, просто добавляем еще соды.

Далее необходимо нанести эту массу на нагар и оставить в таком состоянии на полчаса. Если сильно испорчена кастрюля, то пусть стоит целый час.

Ну а после легко и просто все смываем губкой. Нагар сам будет отскакивать!

Источник: дзен-канал «Уютный дом»