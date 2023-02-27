Как легко и быстро удалить жирное пятно с одежды: жидкость для посуды и никакой возни!

Как легко и быстро удалить жирное пятно с одежды: жидкость для посуды и никакой возни!

Пятно на одежде. Фото: соцсети

Это копеечное средство возродит испорченную вещь.

Далеко не всегда современные порошки могут справиться с жирными пятнами на одежде. На помощь тут может прийти средство для мытья посуды, ведь оно именно для этого и предназначено – бороться с органикой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Вам нужно нанести обильно средство на пятно, вотрите его вглубь волокон и оставьте в таком состоянии на 10-15 минут.

Потом просто бросьте одежду в стиральную машинку и поставьте на режим, который предназначен для данного материала. Из барабана вы достанете идеальную одежду без каких-либо следов!

Источник: lifehacker.ru

Читайте также