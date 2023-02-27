Как легко и быстро удалить жирное пятно с одежды: жидкость для посуды и никакой возни!

Далеко не всегда современные порошки могут справиться с жирными пятнами на одежде. На помощь тут может прийти средство для мытья посуды, ведь оно именно для этого и предназначено – бороться с органикой.

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Вам нужно нанести обильно средство на пятно, вотрите его вглубь волокон и оставьте в таком состоянии на 10-15 минут.