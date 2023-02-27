Топ-5 лучших шампуней для роста волос: эксперты рекомендовали качественные и эффективные средства

Топ-5 лучших шампуней для роста волос: эксперты рекомендовали качественные и эффективные средства

Шампуни. Фото: Global Look Press

В 2023 году они продаются в российских магазинах.

Эксперты «МаркиКачества» исследовали шампуни для роста волос, чтобы рекомендовать лучшие из них. Все они продаются в российских магазинах, и каждый может свободно приобрести эти средства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Исследователи ориентировались на действенность и эффективность шампуней, качество средств, комфортность использования.

На первом месте рейтинга оказался «Шампунь против выпадения волос для мужчин» от ALERANA, который стоит от 940 рублей в магазинах страны. На втором — Active PRO для мужчин и женщин бренда «Селенцин», его цена — от 500 рублей. На третьем — вновь  шампунь бренда  ALERANA «Интенсивное питание», он не имеет гендерных маркировок, стоит около 700 рублей.

Четвертое место досталось бюджетному шампуню для женщин и мужчин «GS рост и сила» бренда «Витэкс», который стоит примерно 300 рублей. Пятое — корейскому шампуню Priority Class of the Alps от TNL Professional. Его цена — около 400 рублей.

Источник: markakachestva.ru

Читайте также