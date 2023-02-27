Топ-5 лучших шампуней для роста волос: эксперты рекомендовали качественные и эффективные средства

На первом месте рейтинга оказался «Шампунь против выпадения волос для мужчин» от ALERANA, который стоит от 940 рублей в магазинах страны. На втором — Active PRO для мужчин и женщин бренда «Селенцин», его цена — от 500 рублей. На третьем — вновь шампунь бренда ALERANA «Интенсивное питание», он не имеет гендерных маркировок, стоит около 700 рублей.

Четвертое место досталось бюджетному шампуню для женщин и мужчин «GS рост и сила» бренда «Витэкс», который стоит примерно 300 рублей. Пятое — корейскому шампуню Priority Class of the Alps от TNL Professional. Его цена — около 400 рублей.

Источник: markakachestva.ru