Топ-5 лучших шампуней для роста волос: эксперты рекомендовали качественные и эффективные средства

Эксперты «МаркиКачества» исследовали шампуни для роста волос, чтобы рекомендовать лучшие из них. Все они продаются в российских магазинах, и каждый может свободно приобрести эти средства.
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Исследователи ориентировались на действенность и эффективность шампуней, качество средств, комфортность использования.
На первом месте рейтинга оказался «Шампунь против выпадения волос для мужчин» от ALERANA, который стоит от 940 рублей в магазинах страны. На втором — Active PRO для мужчин и женщин бренда «Селенцин», его цена — от 500 рублей. На третьем — вновь шампунь бренда ALERANA «Интенсивное питание», он не имеет гендерных маркировок, стоит около 700 рублей.
Четвертое место досталось бюджетному шампуню для женщин и мужчин «GS рост и сила» бренда «Витэкс», который стоит примерно 300 рублей. Пятое — корейскому шампуню Priority Class of the Alps от TNL Professional. Его цена — около 400 рублей.
Источник: markakachestva.ru