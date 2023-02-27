Доллар сегодня обрушился! Печальные новости для тех, кто купил валюту

Доллар сегодня обрушился! Печальные новости для тех, кто купил валюту

Доллар. Фото: Global Look Press

Торги принесли безрадостные известия для части россиян.

После того, как доллар стал стремительно расти, не сбавляя оборотов ни в один день валютных торгов, многие поспешили вложиться в него. Ситуация стабильна, почему нет?
 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Однако американские банкноты на утренних торгах Мосбиржи 27 февраля решили преподнести россиянам сюрприз.

На старте торгов курс доллара снизился на 3 копейки, юаня — на 2 копейки, а евро потерял более 60 копеек.

В настоящий момент доллар торгуется в районе 76,4 рубля, китайская валюта реализуется по 10,98 рубля, европейская — по 80,50 рубля.

Источник: 1prime.ru

Читайте также