Доллар сегодня обрушился! Печальные новости для тех, кто купил валюту

После того, как доллар стал стремительно расти, не сбавляя оборотов ни в один день валютных торгов, многие поспешили вложиться в него. Ситуация стабильна, почему нет?
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Однако американские банкноты на утренних торгах Мосбиржи 27 февраля решили преподнести россиянам сюрприз.
На старте торгов курс доллара снизился на 3 копейки, юаня — на 2 копейки, а евро потерял более 60 копеек.
В настоящий момент доллар торгуется в районе 76,4 рубля, китайская валюта реализуется по 10,98 рубля, европейская — по 80,50 рубля.
Источник: 1prime.ru