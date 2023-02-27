«Напряженный аспект»: грядет накал эмоций 27 февраля — Володина предупреждает

Наступившая неделя стартует с непростого дня 27 февраля. Дело в том, что именно в эти сутки обострятся эмоции. Почему это произойдет и как справляться, раскрыла Василиса Володина в своем астропрогнозе на день.

«Луна завершает первый отрезок месячного цикла, формируя напряженный аспект между знаками Близнецов и Рыб. Многие испытают раздражение от того, что желание покоя, мира, сострадание всему живому бьется о бессмысленную реальность — суету сует», — предупредила астролог.

По словам Володиной, день прекрасно подойдет для поисков духовного равновесия, за примером можно обратиться к океану или поучиться у буддистов.

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