Когда придет весна в Москву: не по календарю

Считанные деньки остаются до прихода марта, зиму на Масленицу сожгли в последнее воскресенье февраля, а настоящего тепла в Москве, судя по прогнозу синоптиков, ждать еще долго. Специалисты Центра погоды ФОБОС предупреждают жителей столицы, что новая неделя начнется с похолодания.

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Термометр за окном в понедельник, 27 февраля, будет показывать ниже ноля, грядет снег, ветер до 15 м/с, на дорогах гололедица. В ночь на вторник уже будут морозы до -11. Первый день весны тоже теплым не будет – в столице станет морозно -4.. -8. И так всю первую декаду месяца.

Волна тепла придет в Москву лишь во второй половине марта. И то ненадолго – ее сменит мощный арктический холод. И лишь в последние дни марта синоптики обещают настоящую весеннюю оттепель.

По материалам сайта KP.RU