Эксперты назвали лучший черный чай: листовой, ароматный, действительно качественный

Эксперты назвали лучший черный чай: листовой, ароматный, действительно качественный

Чай. Фото: Global Look Press

В числе озвученных наименований совсем мало разрекламированных.

Эксперты «МаркиКачества» определили лучший черный листовой чай. Они опирались на вкусовые качества напитка, его состав, качество. Учитывались также реальные отзывы потребителей продукта.

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Любопытно, что широко разрекламированных наименований чаев в писке исследователей оказалось не так уж много.

На первое место эксперты поставили английский чай Twinings, на второе – британский Yorkshire Tea, на третье – «Райские птицы» из Шри-Ланки, на четвертое – Basilur, на пятое – Chelton, оба последних оттуда же.

Источник: markakachestva.ru.

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