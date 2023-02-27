Эксперты назвали лучший черный чай: листовой, ароматный, действительно качественный

Эксперты «МаркиКачества» определили лучший черный листовой чай. Они опирались на вкусовые качества напитка, его состав, качество. Учитывались также реальные отзывы потребителей продукта.
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Любопытно, что широко разрекламированных наименований чаев в писке исследователей оказалось не так уж много.
На первое место эксперты поставили английский чай Twinings, на второе – британский Yorkshire Tea, на третье – «Райские птицы» из Шри-Ланки, на четвертое – Basilur, на пятое – Chelton, оба последних оттуда же.
Источник: markakachestva.ru.