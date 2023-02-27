Эксперты назвали лучший черный чай: листовой, ароматный, действительно качественный

Любопытно, что широко разрекламированных наименований чаев в писке исследователей оказалось не так уж много.

На первое место эксперты поставили английский чай Twinings, на второе – британский Yorkshire Tea, на третье – «Райские птицы» из Шри-Ланки, на четвертое – Basilur, на пятое – Chelton, оба последних оттуда же.

Источник: markakachestva.ru.