Доллар удивит россиян уже на этой неделе: будет обманный поворот – морально готовьтесь

После введения санкций доллар не раз удивлял россиян своим поведением. Из-за ограничения импорта он стал резко терять свои позиции по ненадобности.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Однако страна быстро приспособилась к параллельному импорту, поэтому американская валюта вновь стала необходима рынку и «американец» пополз вверх опять. Плюс ко всему свою роль сыграл потолок цен на нефть, да и дефицит бюджета добавил картине красок.
В итоге последние торги на Мосбирже показали ошеломительные цифры которых мы не видели около года – доллар перевалил за 76 рублей!
На этой неделе валюта США еще удивит нас, уверенно заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников. По мнению эксперта, в период с 27 февраля по 3 марта курс доллара относительно рубля будет понижаться, а отечественная валюта укрепит свои позиции. Способствовать этому будут экспортеры, которые активизировались на фоне предстоящих налоговых выплат.
А вот во второй половине недели доллар снова начнет повышение. Как отметил аналитик в беседе с изданием «КоммерсантЪ», способствовать этому будет макростатистика от США.
Как полагает эксперт, на этой неделе актуальная цена доллара составит от 73 до 76 рублей.