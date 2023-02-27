Доллар удивит россиян уже на этой неделе: будет обманный поворот – морально готовьтесь

После введения санкций доллар не раз удивлял россиян своим поведением. Из-за ограничения импорта он стал резко терять свои позиции по ненадобности.

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Однако страна быстро приспособилась к параллельному импорту, поэтому американская валюта вновь стала необходима рынку и «американец» пополз вверх опять. Плюс ко всему свою роль сыграл потолок цен на нефть, да и дефицит бюджета добавил картине красок.

В итоге последние торги на Мосбирже показали ошеломительные цифры которых мы не видели около года – доллар перевалил за 76 рублей!