«Готовимся к форс-мажорам»: Глоба предсказал непростое время на неделю с 27 февраля по 5 марта

Наступившая неделя плавно переходит из календарной зимы в весну. И в деловой сфере она рискует обернуться сорванными планами. Об этом предупредил астролог Богдан Глоба, давай прогноз на наступившую семидневку.

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Сама по себе неделя полна изменчивых настроений, планы рушатся, поэтому на них не рассчитывайте. Лучше быть заранее подготовленным к стихийному течению дел, чем опираться на то, что может рухнуть в одночасье.