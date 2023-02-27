«Готовимся к форс-мажорам»: Глоба предсказал непростое время на неделю с 27 февраля по 5 марта

Наступившая неделя плавно переходит из календарной зимы в весну. И в деловой сфере она рискует обернуться сорванными планами. Об этом предупредил астролог Богдан Глоба, давай прогноз на наступившую семидневку.
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Сама по себе неделя полна изменчивых настроений, планы рушатся, поэтому на них не рассчитывайте. Лучше быть заранее подготовленным к стихийному течению дел, чем опираться на то, что может рухнуть в одночасье.
«В деловой сфере внимательность и осторожность – наше все! Готовимся к пересмотру договоренностей, приостановке текущих рабочих процессов и форс-мажорам. Не время для креативных идей и далеко идущих планов. Сейчас нужно сконцентрироваться и удержать текущее, а уж потом будет полет в облака», - посоветовал Глоба-младший.