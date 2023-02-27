Впадет в депрессию: какими будут отношения доллара с рублем в марте - экономист

В начале марта отечественная валюта рискует упасть до 80 рублей за доллар. Об этом предупредил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Он объяснил это тремя факторами, которые давят на национальную денежную единицу.

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По-прежнему давление на рубль оказывают дефицит бюджета, снижение предложения экспортной выручки и возросшие геополитические риски. Поскольку в последнюю неделю зимы западные правительства обсуждают десятый санкционный пакет, рубль остро среагировал.

«Весну рубль встречает в глубокой депрессии. На фоне дефицитного бюджета сохраняются высокие риски по доллару взять уровень 80 рублей», - предупредил эксперт.

По материалам сайта «Прайм»