Резко: как поведет себя доллар в марте, раскрыл финансист

Случившееся в конце февраля затишье с долларом не сохранится в марте. Судя по прогнозу Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, валюта готовится к переменам. Причем, они будут резкими относительно рубля. Все дело в инфляции, уровень которой за год раскроют весной, и она напрямую повлияет на решение Центробанка по ключевой ставке. И доллар поползет вверх.

«Мы ожидаем, что, как и в феврале, в первый месяц весны рубль будет по-прежнему подвержен резким колебаниям. По нашему прогнозу, в марте курс доллара к рублю может двигаться в диапазоне 70-76 рублей, курс евро – в коридоре 76-82 рубля», - раскрыла Мильчакова.

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По материалам сайта mk.ru