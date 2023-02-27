«Спутает планы»: Глоба 27 февраля объяснил происходящее и дал важный совет

Финальные дни зимы будут достаточно неспокойными, хоть и пройдут под позитивным звоном оттепели. В понедельник, 27 февраля, начнется период изменчивых настроений и скрытых процессов, что начнут менять облик всего сущего. Об этом сообщил Богдан Глоба, сын Тамары и Павла Глобы, в микроблоге.

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По словам астролога, общественная агрессия как реакция на события будет смешиваться с личными обманами. А предпоследний день февраля как раз откроет череду срывов запланированного.