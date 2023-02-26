Доллар оказался под запретом: выпущены новые рекомендации об операциях с американской валютой

Стало известно о мерах, которые позволят если не скинуть доллар с пьедестала, то, как минимум, заметно пошатнуть его позиции.

Центральный банк Турции предупредил коммерческие банки о том, чтобы те снизили объемы переводов долларов за границу.

Таким образом турецкий регулятор добивается поддержания стабильного курса лиры и сдерживания инфляции в преддверии президентских выборов. В интересах местных властей сделать так, чтобы валюта оставалась на счетах внутри страны. Это поможет добиться снижения курса доллара по отношению к турецкой лире.

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