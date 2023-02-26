Успевшие купить доллары чуть не задохнулись от счастья! Увидели новые цифры по курсу валют

Многие россияне были обескуражены результатами последних торгов на Мосбирже. Доллары смогли взлететь до отметок превышающих 76 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Такие цифры люди не видели около года. Кроме того, подросло и евро до отметки в 80,45 рубля, юань незначительно – до 10,96 рубля.

Вместе с тем те граждане, что приобрели валюту иных государств, сейчас счастливо потерли ручки, ведь теперь они смогут выгодно ее реализовать.

Эксперты заметили, что на такое положение дел повлияли новые санкции Запада, а также увеличивающийся импорт на фоне уменьшающегося экспорта.

Отмечается, что на ослабление рубля влияют новые санкции, введенные западными странами в отношении России.

Источник: konkurent.ru.