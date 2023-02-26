Начнет белеть на глазах! Как в одно мгновение очистить даже самую сложную ванну: два копеечных средства

Невероятно простой и в то же время действенный состав поможет превратить вашу ванну в сверкающее белое произведение сантехнического искусства!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Даже если на ней были застарелые въевшиеся известковые пятна, они уйдут в одно мгновение!

Возьмите две столовые ложки столового уксуса, одну столовую ложку отбеливателя «Белизна» смешайте в емкости.

Поролоновой губкой нанесите этот состав на стенки ванны. Оставьте буквально на пару минут, а потом смойте раствор проточной водой. Вы увидите, как поверхность начнет белеть буквально в процессе нанесения.

Одной процедуры часто бывает достаточно, чтобы привести в порядок самую заброшенную ванну.

Источник: rsute.ru.