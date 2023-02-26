Как убрать желтое пятно с одежды перекисью водорода: смешиваем с содой и удивляемся эффекту!

Ни один пятновыводитель не справится с застарелым желтым пятном так, как это копеечное средство!

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А всего-то нужно сделать, это смешать одну столовую ложку соды с одной столовой ложкой перекиси водорода и одной столовой ложкой любого средства для мытья посуды.

Получится пенный состав, который необходимо втереть в пятно на одежде.

Спустя 30 минут простирайте одежду мылом и вы поразитесь эффекту! Пятно исчезнет, будто его не было вовсе!

Источник: Telegram-канал «Домашние советы