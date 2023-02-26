Как удалить с микроволновки намертво въевшуюся грязь обычным средством для мытья посуды

С помощью средства для мытья посуды можно отмыть даже самую кошмарную грязь внутри микроволновки, которая сохла там годами.

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Для этого разбавьте любое средство для мытья посуды небольшим количеством воды. Этим составом протрите обильно стенки при помощи тряпочки. Не смывайте!

Оставьте в таком виде отмокать минимум на час. Потом смойте губкой все тем же раствором.

Если засохшие пятна не отмылись, прибегните к помощи соды, тут точно все отойдет!

Источник: burninghut.ru.