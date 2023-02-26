Как сделать пинцет для бровей лучше нового: берем пилочку – будет дергать все!

Сколько раз вам приходилось покупать новый пинцет для выщипывания бровей? Рано или поздно он тупится и перестает справляться со своей задачей.

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Но на самом деле его можно быстро привести в чувства при помощи обычной пилочки для ногтей.

Для этого выбираем самую мелкую пилочку, обхватываем ее пинцетом и начинаем ей двигать туда-сюда, натачивая кончики инструмента. Всего полминуты и готово!

Можете смело приниматься за формирование линии бровей с максимальной эффективностью!

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».