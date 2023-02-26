Как сохранить сыр без плесени и постороннего запаха в холодильнике: не случайно в СССР брали бумагу

Люди, которые застали времена СССР, хорошо помнят, что раньше полиэтиленовыми пакетами для пищевых продуктов пользовались в редких случаях.

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Чаще всего купленные колбасу, конфеты и сыр просто заворачивали в бумагу. Это и экологично, и экономно, и продукты в ней хранятся намного лучше.

Сыр обязательно нужно вынимать из полиэтиленовой упаковки и хранить в холодильнике в пергаментной бумаге. Для удобства ее стоит предварительно размять.

В кулинарной бумаге сыр будет надежно спрятан от посторонних запахов, не будет подсыхать, но при этом и портиться, покрываться налетом и плесенью тоже не будет.

Источник: Telegram-канал «Женские советы».