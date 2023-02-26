Как без чистки убрать самый застарелый налет с посуды, кастрюль и тазов: растворяем лимонку

Все знают, как тяжело удалить застарелый темный налет с поверхности кастрюль, тазиков, мисок и старых чашек. Чтобы их отдраить приходится долго шоркать специальными средствами и щетками, тратя время, силы и деньги.

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Однако без этого можно обойтись, используя обычную лимонную кислоту.

Наберите в кастрюлю или металлический тазик с налетом воду, поставьте на огонь. Если загрязнены чашки, тарелки, мисочки, то кладем в эту же кастрюлю или таз. Вода должна скрывать всю темную внутреннюю часть кастрюли.

Как только вода закипит, насыпьте в нее лимонную кислоту: по 1 столовой ложке на 1 литр воды. Далее оставьте на плите кастрюлю кипеть. Вы увидите, что в процессе весь налет сам собой с легкостью сойдет на нет!

Время процесса зависит от степени загрязнения. Обычно 20 минут достаточно. Но если пятна имеют десятилетнюю историю, то может понадобиться и час.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».