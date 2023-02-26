С марта цены на услуги ЖКХ взлетят в 2,5 раза! Обновленные платежки уже поступают россиянам

Неприятную новость сообщили россиянам: начиная с марта, квартплата существенно вырастет. Изменения связаны с перерасчетом отдельных услуг и в связи с появлением новых нормативов.

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С марта порядок определения нормативов коммуналки будет отличаться от того, как было до; жителям придется платить полную стоимость за отопление и общедомовые нужды, тогда как раньше эти траты брали на себя управляющие компании. Суммы будут определяться специальными счетчиками.

В ряде регионов уже сделали перерасчет: платеж увеличился в 2, а где и в 2,5 раза!

«Пока это единичные случаи произведенных перерасчетов, основная волна начислений, скорее всего, произойдет в марте и, по некоторым оценкам, составит 50%», — заявил председатель Общественного совета Минстроя Сергей Степашин.

По материалам «РГ»