Новый курс доллара ударил по нервам валютчиков: судорожно спасают капитал – покупка

Последние торги на Мосбирже ошарашили своими цифрами даже бывалых валютчиков. Кажется, что таких показателей не ждал никто.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Доллар опять подскочил на 1,15 рубля, дойдя 76,15 рубля.

Из-за этого долларовый индекс РТС (фондовый индекс) упал на 1,64% до 914,16 пункта, а индекс Московской биржи на закрытии основных торгов пятницы снизился на 0,2%, до 2208,03 пункта.

Ожидается дальнейшая динамике доллара на повышение. Эксперты прогнозируют скачок еще на 1 рубль. За неделю американская валюта выросла на 1,84 рубля. Тем не менее, торги на Мосбирже продолжаются, одни скупают доллары, а другие их продают.

Источник: 1prime.ru.