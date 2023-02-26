Как за 10 минут очистить от темного налета все кастрюли в доме: копеечная жидкость, есть у всех

Потемневшие кастрюли с коричневым налетом моментально станут, как новенькими при помощи копеечного средства, которое есть в каждом доме.

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Методика очень проста, вам не потребуется совершенно никаких физических усилий. Итак, нужно налить в потемневшую кастрюлю воду до самого верха или сразу во все кастрюли в доме. Оставить от крайней кромки 2-3 сантиметра. В воду вылить перекись водорода. Добавить из расчета 100 миллилитров перекиси на 2,5 литра воды.

Поставить на плиту на средний огонь. Когда вода немного подогреется, влить еще столовую ложку моющего средства для посуды.

Следить за пеной, она может выйти из берегов. Как только вода закипит, убавить огонь. Вода должна кипеть умеренно, без активного бурления.

Оставляем посуду в таком состоянии, пока она не станет белоснежной. Все зависит от степени загрязнения. Это может быть 10 минут, а может быть и час.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».