Пять главных трендов весны 2023 года: огромные карманы, кружево и рваный деним

С приближением весны хочется нарядиться во что-то особенно прекрасное, модное и яркое. Итак, раскроем главные тренды этого сезона.

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В моду вошли крупные накладные карманы. Они могут появиться не только на пальто и куртках, но и украсить женственные платья, жакеты, блузки.

Деним опять ворвался в тренды с новой силой. В моде тотальные луки из джинсы. Приглядитесь к джинсам и юбкам с заниженной талией, брюкам с широченными штанинами и рубашкам с огромными рукавами, актуальны на них заклепки, рваности. Модные джинсы: скини, карго, разноцветные.

С прошлого года в эту весну перетекают ткани с металлическим отблеском. Носите блестящее с грубыми повседневными вещами.

Будуарная эстетика тоже никуда не пропала. Кружево и намек на белье сегодня носят не только на прогулки и свидания, но и на работу, если позволяет дресс-код.

Дизайнеры также вспомнили про асимметричные подолы, которые, казалось, стали отходить в сторону. Но нет, носите необычный тренд с чем-то обыденным.

Источник: burninghut.ru.