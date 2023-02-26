Настоящий кур доллара на 2023 год раскрыли в РАН: хуже самых худших прогнозов

Главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев дал прогноз курса доллара на 2023 год, который может испугать многих. Он оказался гораздо хуже тех, что ранее казались устрашающими.

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Эксперт полагает, что доллар может взлететь до 85 рублей. И на это есть несколько причин.

Россия приспособилась к импорту, при этом экспорт резко и значительно сократился, соответственно в РФ есть значительный приток иностранный валюты. А также имеется острая необходимость в ней.

Николаев считает, что доллар поднимется до данных высот не в ближайшее время, но для 2023 года в целом эта цифра вполне реальна.

Источник: радио Sputnik.