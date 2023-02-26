Пять женских имен, которые несут в себе счастье: их поцеловала вселенная для удачи и любви

Эзотерики верят, что женские имена могут принести удачу их обладательницам и выделяют те, которые обязательно принесут удачу. И если пока их обладательницы не выглядят, как любимчики фортуны, то значит их время пока не пришло. Но оно придет обязательно!

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Женщины с этими именами поцелованы вселенной и удача на их стороне!

Маргариты словно под щитом своего ангела-хранителя. В общем-то так и есть, у них есть мощный защитник, который спасает их от негатива.

Александры добиваются своего за счет удивительной интуиции, прислушайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет путь к счастью.

Вера не только удачлива, она приносит счастье всем, кто рядом. Такая подруга или жена – подарок судьбы.

Виктория всегда побеждает, удача ей сопутствует во всем. А Анна в душе несет умиротворение, этот мудрый взгляд на жизнь помогает ей во всем.

Источник: дзен-канал «Фейерверк жизни».