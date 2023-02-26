Самые достойные мужья и папы: эти имена носят лучшие мужчины

Имя предписывает судьбу человека. И если ваш папа или муж имеет одно из имен, что написаны ниже, вам повезло. Также вы можете так назвать своего сына, не прогадаете.
Евгении отличаются терпением и способностью понять других людей. Они могут найти общий язык со всеми, в том числе с самыми капризными дочками и женами. У них крепкие семьи и воспитанные дети.
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Александры способны на многое ради своих близких, им крайне важно видеть родных счастливыми. Они внимательны, трудолюбивы, за ними – как за каменной стеной.
Егоры амбициозны, хотят, чтобы у них все было на пять с плюсом, даже семьи. А потому делают все, чтобы построить образцовую ячейку общества.
Источник: progorod76.ru.