Самые достойные мужья и папы: эти имена носят лучшие мужчины

Имя предписывает судьбу человека. И если ваш папа или муж имеет одно из имен, что написаны ниже, вам повезло. Также вы можете так назвать своего сына, не прогадаете.

Евгении отличаются терпением и способностью понять других людей. Они могут найти общий язык со всеми, в том числе с самыми капризными дочками и женами. У них крепкие семьи и воспитанные дети.

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