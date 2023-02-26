«Сильные снегопады»: синоптики поделились обновленным прогнозом на март

Стало известно о новых сведениях погодных условий в марте 2023 года.
Оказалось, прогноз погоды на март неутешительный.
Раньше синоптики утверждали, что юг Дальнего Востока увидит аномальное тепло в марте. Однако теперь для жителей Владивостока появился обновленный прогноз:
«Сейчас метеорологи предупреждают, что в некоторые дни в столице региона температура будет опускаться до минус шести градусов, а в течение марта на город будут обрушиваться сильные снегопады, самый мощный из которых должен прийтись на 26 марта. Февраль выдался в Приморье аномально сухим, но март, похоже, наверстает упущенное и завалит регион снегом».
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
В Санкт-Петербурге и Москве ситуация не лучше. В Москве температурные столбики в марте могут опуститься до минус 12 градусов.
«Сильные снегопады должны прийтись на первую половину марта, в том числе на 9-е и 10-е число. А в целом по итогам начала весны количество осадков должно превысить норму», – рассказали в primpress.ru.