«Сильные снегопады»: синоптики поделились обновленным прогнозом на март

Стало известно о новых сведениях погодных условий в марте 2023 года.

Оказалось, прогноз погоды на март неутешительный.

Раньше синоптики утверждали, что юг Дальнего Востока увидит аномальное тепло в марте. Однако теперь для жителей Владивостока появился обновленный прогноз:

«Сейчас метеорологи предупреждают, что в некоторые дни в столице региона температура будет опускаться до минус шести градусов, а в течение марта на город будут обрушиваться сильные снегопады, самый мощный из которых должен прийтись на 26 марта. Февраль выдался в Приморье аномально сухим, но март, похоже, наверстает упущенное и завалит регион снегом».

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

В Санкт-Петербурге и Москве ситуация не лучше. В Москве температурные столбики в марте могут опуститься до минус 12 градусов.