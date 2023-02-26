«Просто объедение»: экс-солистка «Блестящих» поделилась рецептом вкусных блинчиков

Экс-исполнительница группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, после каких блинов действительно захочется облизать пальчики.

Ксения использует 500 мл кокосового молока, четыре яйца, две чайные ложки сахарозаменителя, а иногда четыре ложки тростникового сахара, 230 мл жидкого кокосового масла, чайную ложку соли, разрыхлитель, йогурт клубничный для приготовления блинов на Масленицу.

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