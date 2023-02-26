«Просто объедение»: экс-солистка «Блестящих» поделилась рецептом вкусных блинчиков

Экс-исполнительница группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала, после каких блинов действительно захочется облизать пальчики.
Ксения использует 500 мл кокосового молока, четыре яйца, две чайные ложки сахарозаменителя, а иногда четыре ложки тростникового сахара, 230 мл жидкого кокосового масла, чайную ложку соли, разрыхлитель, йогурт клубничный для приготовления блинов на Масленицу.
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«Вот как меня научили есть, так и я их. Самый первый блин, еще тепленький, смазываем маслом, добавляем любой сахар, кто какой хочет, и заворачиваем в трубочку. Просто объедение. Дети любят сладкие блины, им нравится и с джемом, и с шоколадной пастой. Я же люблю с йогуртом, куриным фаршем или грибным жульеном», – поделилась Ксения Новикова с mk.ru.
Необходимо смешать в миске яйца, сахарозаменитель и соль. Далее в миску отправляются рисовая мука и разрыхлитель. После жидкое тесто стоит оставить на 15 минут.
В это время нужно разогреть сковороду и с каждой стороны в течение минуты испечь блин. В среднем на шесть порций уйдет 30-35 минут.