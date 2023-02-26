«От 0 до плюс 2 градусов»: синоптики рассказали о повышении температуры воздуха в воскресенье

В Центральной России температурные столбики поднимутся выше нуля уже в это воскресенье.
Последнее воскресенье февраля запомнится жителям Москвы теплой для этого месяца температурой.
«В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России — плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов», – отметил синоптик.
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«Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой», – добавил Вильфанд.
Роман Вильфанд заявил, что из-за теплой погоды выпавшие осадки будут создавать неудобства.
«Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя», – заключил синоптик в ria.ru.