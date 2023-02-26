«От 0 до плюс 2 градусов»: синоптики рассказали о повышении температуры воздуха в воскресенье

В Центральной России температурные столбики поднимутся выше нуля уже в это воскресенье.

Последнее воскресенье февраля запомнится жителям Москвы теплой для этого месяца температурой.

«В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России — плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов», – отметил синоптик.

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