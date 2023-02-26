«Вы удивитесь результату»: эксперт рассказала, как стать богаче благодаря трем простым советам

Названы три рекомендации, которые могут улучшить финансовое положение.

Оказалось, первый совет заключается в умении планировать время. Это нужно для того, чтобы не потратить ценный ресурс на незначительные вещи.

Второй совет – практиковать упражнение «Семена денег». Нужно написать, как и сколько можно заработать. При этом нужно указать 10 вариантов. После нужно выбрать самый прибыльный пункт.

Третий совет – рассчитать стоимость своего часа.