«Вы удивитесь результату»: эксперт рассказала, как стать богаче благодаря трем простым советам

Названы три рекомендации, которые могут улучшить финансовое положение.
Оказалось, первый совет заключается в умении планировать время. Это нужно для того, чтобы не потратить ценный ресурс на незначительные вещи.
Второй совет – практиковать упражнение «Семена денег». Нужно написать, как и сколько можно заработать. При этом нужно указать 10 вариантов. После нужно выбрать самый прибыльный пункт.
Третий совет – рассчитать стоимость своего часа.
«Часто мы даже не знаем, сколько стоит наш час. Если же вы работаете в найме, то оцифруйте результаты, которые даете компании. Не процесс, а именно результаты: что я даю компании, на какие показатели влияю. И с этими доводами просите повышения. Многие боятся это делать. Но я знаю несколько случаев, когда начальство согласилось и пошло навстречу», – рассказала эксперт для vnimanie.pro.
«Попробуйте внедрять эти инструменты постепенно, один за другим. И вы удивитесь результату», – заключила Полина Мустафина.