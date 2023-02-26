Специалист объяснила, почему сильный рубль не выгоден даже Центральному банку РФ

Стало известно, почему стоимость доллара в районе 73-75 рублей является выгодной для Центробанка.

Причиной этому является дефицит бюджета в стране:

«Многое здесь зависит от новостного фона и от того, как будут разворачиваться события. Речь идет о геополитике, которая оказывает непосредственное влияние на курс валют, а также о политике ЦентроБанка РФ. ЦБ РФ сейчас не выгоден сильный рубль, потому что есть определенный дефицит бюджета».

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