Специалист объяснила, почему сильный рубль не выгоден даже Центральному банку РФ

Стало известно, почему стоимость доллара в районе 73-75 рублей является выгодной для Центробанка.
Причиной этому является дефицит бюджета в стране:
«Многое здесь зависит от новостного фона и от того, как будут разворачиваться события. Речь идет о геополитике, которая оказывает непосредственное влияние на курс валют, а также о политике ЦентроБанка РФ. ЦБ РФ сейчас не выгоден сильный рубль, потому что есть определенный дефицит бюджета».
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«В бюджете Российской Федерации курс национальной валюты заложен из соотношения 73 рубля за доллар. Поэтому в марте мы останемся в аналогичных значениях», – добавила Татьяна Волкова в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее эксперт назвал главную угрозу для российской экономики.