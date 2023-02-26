«Основной риск на 2023 год»: эксперт назвал главную угрозу для российской экономики

Стало известно, что может нанести серьезный урон экономике России в 2023 году.
Эксперт заявил, что расходы федерального бюджета на начало этой недели составили сумму в 5,1 трлн рублей. К слову, расходы почти в четыре раза превысили госдоходы.
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Именно поэтому эксперт назвал инфляцию главной угрозой для экономики.
«Уже накопленный дефицит вызывает опасения <...> Без положительной мировой конъюнктуры единственным способом финансирования бюджета станет рост госзаимствований и инфляция, которая этот самый долг будет снижать. На мой взгляд, риск роста инфляции — основной риск на 2023 год», — объяснил эксперт в беседе с iz.ru.
Специалист добавил, что высокие цены на нефть могли бы исправить ситуацию.
Напомним, ранее стало известно о перерасчете пенсии для пожилых в марте 2023.