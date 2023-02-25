Россиян предупредили о важном: в марте изменится график выплаты пенсии

Пенсионеры

Фото: Global Look Press

Пожилым людям сообщили, что они получат выплаты в други сроки.

Пенсионеры привыкли к определенным датам, когда им приходят положенные выплаты. Однако иногда график меняется. Это произойдет в марте. Изменения связаны с 8 марта, когда отмечается Международный женский день. В красный день календаря многие организации просто не работают. 

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Так как 8 марта является государственным праздником, в этот день не будут работать почтовые отделения и банки. Те россияне, которым должны перечислить пенсию в эту дату, выплатят деньги раньше, пишет 9111.ru.

Таким образом, большому числу пожилых граждан начисления проведут 7 марта. Отмечается, что точную дату можно узнать в региональном отделении Социального фонда.

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