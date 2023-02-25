Россиян предупредили о важном: в марте изменится график выплаты пенсии

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Так как 8 марта является государственным праздником, в этот день не будут работать почтовые отделения и банки. Те россияне, которым должны перечислить пенсию в эту дату, выплатят деньги раньше, пишет 9111.ru.

Таким образом, большому числу пожилых граждан начисления проведут 7 марта. Отмечается, что точную дату можно узнать в региональном отделении Социального фонда.