Дойдет до 100 рублей за доллар: российский миллиардер расстроил россиян прогнозом курса валют

Бизнесмен отмети, что есть причины, которые указывают на рост доллара. По его словам, это связано с падением нефтегазовых доходов страны.

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Миллиардер написал Телеграм-канале, что доходы с продажи нефти и газа в России весомо снизились, а траты наоборот сильно увеличиваются. Предприниматель уверен, что все это отразится не лучшим образом на курсе рубля.