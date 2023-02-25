Дойдет до 100 рублей за доллар: российский миллиардер расстроил россиян прогнозом курса валют

В последние два года курс валют не стабилен. Уже было сильное падение доллара, также впервые за много лет он сравнялся с евро. Теперь доллар держится планки в 74, 71 рубль. На этот раз многие прогнозируют, что снова будет взлет у доллара в марте. А российский предприниматель Андрей Ковалев многих расстроил, так как уверен, что стоимость одного доллара в этом году может приблизиться к 100 рублям.
Бизнесмен отмети, что есть причины, которые указывают на рост доллара. По его словам, это связано с падением нефтегазовых доходов страны.
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Миллиардер написал Телеграм-канале, что доходы с продажи нефти и газа в России весомо снизились, а траты наоборот сильно увеличиваются. Предприниматель уверен, что все это отразится не лучшим образом на курсе рубля.
«Я вам скажу точно, но похоже, мы уже в этом году 100 рублей за доллар пробьем! Иначе бюджет не закрыть <…> Если тенденция января продолжится на февраль, март, апрель и май, то как бы нам и не вспомнить курс доллара в 90-е годы», — считает он.