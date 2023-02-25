Цены взлетят сразу на 50 процентов: россиян поразили новостью об услугах ЖКХ

Это связано с тем, что уже с марта порядок определения нормативов коммунальных услуг начнут определяться по-новому. Раньше часть платежей за общедомовые нужды вносили управляющие компании, а некоторые части вообще не оплачивались. Но уже весной жителям придется оплачивать полную стоимость как отопления, так и ОДН. Суммы будут определяться специальными счетчиками.

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«Граждане из регионов, кому уже сделали перерасчет и за отопление, и за общедомовые нужды, отмечают рост ежемесячного платежа в 2-2,5 раза. Пока это единичные случаи произведенных перерасчетов, основная волна начислений, скорее всего, произойдет в марте и, по некоторым оценкам, составит 50%», — рассказал председатель Общественного совета Минстроя Сергей Степашин.

Также он пояснил, что перерасчетпроведут в первом квартале года, а это значит, что многие владельцы квартир получат платежки с увеличенными суммами уже в марте, пишет «РГ».