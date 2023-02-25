Вкусно так, что за уши не оттянешь! Рецепт хрустящей картошки в мундире от известного телеповара

Приготовить картошку в мундире с аппетитнейшим хрустом можно и дома. Главное — знать один секрет.

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Знаменитый телеповар Фил Викери поделился хитростью, применив которую получится невероятный по вкусу картофель! На готовку в духовке уйдет всего 20 минут, а результат порадует настолько, что захочется добавки.

«Если вы готовите картофель в духовке, а не в микроволновке, проткните его чайными ложками, чтобы он сделался как будто на шпажках. Тогда картошка точно не взорвется, а кожица будет запечена до приятного хруста», — цитирует кулинара портал taini-zvezd.ru.

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