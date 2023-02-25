Их состав губителен для детей! Роскачество проверило конфеты известных марок — результат ошеломляет

Роскачество обнародовало результаты проверки сладких шоколадных конфет. Ее итог поразил даже самих экспертов, поскольку самым достойным оказался лишь один бренд.

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Для большого исследования были закуплены популярные сладкие наборы от 22 торговых марок, которые обычно дарят детям на праздники. Это и Kinder, и Milky Way, Only и другие.

По результатам проверки, качество конфет в коробках оказалось неплохим; в упаковках не обнаружилось ни опасных микроорганизмов, ни бактерий, ни плесневых грибов или дрожжей в большом количестве.

Страшным оказался состав: в большинстве рассмотренных сладких подарков нашлись ингредиенты, которые не рекомендуются для ребенка, а некоторые из них и вовсе запрещены для детского питания.

Эталонным по качеству и составу оказался лишь один бренд — Only; сладости этой марки специалисты и рекомендуют впредь покупать для деток.

По материалам primpress.ru