Важная новость для всех водителей: что станет с ценами на бензин весной

По ее словам, не нужно ждать повышения, так как стабильную стоимость может обеспечить сокращение экспорта нефти.

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Скрыль также призналась, что средняя цена топлива на АЗС в последнее время поднимается строго в пределах квартальных показателей инфляции. Исходя из этого она рассказала, какой стоимость бензина будет.

По ее словам большую роль играют сокращения экспорта нефти, о котором заявляли власти. Эксперт пояснила, что если это случится, то предложение внутри страны существенно увеличится. Это не только простимулирует спрос, но и снизит элемент непредсказуемости.

«Поэтому сильный скачок цен на топливо вряд ли возможен», — высказалась Скрыль, пишет «Прайм».

Но она не стала исключать еще и сезонные факторы. Эксперт напомнила, что весной спрос на топливо может вырасти за счет агропромышленного сектора, а это может спровоцировать дефицит.