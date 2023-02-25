Важная новость для всех водителей: что станет с ценами на бензин весной

В России с каждым годом увеличивается количество автомобилей. Теперь в одной семье чаще две или три машины. Однако обслуживать атомобиль в прошлом году стало сложнее, так как запчасти подорожали. Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала, как санкции, инфляция и другие факторы скажутся на цене на бензин в ближайшее время.
По ее словам, не нужно ждать повышения, так как стабильную стоимость может обеспечить сокращение экспорта нефти.
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Скрыль также призналась, что средняя цена топлива на АЗС в последнее время поднимается строго в пределах квартальных показателей инфляции. Исходя из этого она рассказала, какой стоимость бензина будет.
По ее словам большую роль играют сокращения экспорта нефти, о котором заявляли власти. Эксперт пояснила, что если это случится, то предложение внутри страны существенно увеличится. Это не только простимулирует спрос, но и снизит элемент непредсказуемости.
«Поэтому сильный скачок цен на топливо вряд ли возможен», — высказалась Скрыль, пишет «Прайм».
Но она не стала исключать еще и сезонные факторы. Эксперт напомнила, что весной спрос на топливо может вырасти за счет агропромышленного сектора, а это может спровоцировать дефицит.