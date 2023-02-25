На что стоит обращать особое внимание в 2023 году, чтобы потом не кусать локти: предсказание буддийского монаха

На что стоит обращать особое внимание в 2023 году: предсказание буддийского монаха

Фото: Global Look Press

Успех во многом зависит от того, как именно расставлены жизненные акценты.

По лунно-солнечному календарю наступает Новый год, а значит самое время узнать, на какие жизненные аспекты стоит обращать особое внимание, чтобы потом не кусать локти. Предсказание на 2023 год дал буддийский монах.

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По его словам, наступающая эра будет значительно отличаться от того, что было до - во всех сферах наступит стабильность.

«Кролик — тихое и мирное животное, что говорит о стабилизации во всех сферах жизни, — говорит заместитель главы Буддийской традиционной сангхи России по СЗФО лама Буда Бадмаев.

Также этот год благоприятен для всевозможных соединений.

«Это может быть, например, торжество в узком кругу или более масштабное мероприятие. Нужно сделать акцент на дружбу и сотрудничество, тогда все постепенно выправится», — приводит РИА Новости слова Бадмаева.

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