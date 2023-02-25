Денежный подарок в честь праздников: россиян обрадовали неожиданным решением

На этот раз работодатели могут по своей инициативе премировать своих сотрудников, об этом пишет PNZ.RU.

По словам экономиста Германа Ткаченко, такой приятный сюрприз можно устроить в негосударственных организациях. Мужчинам могут вручить подарок, размер которого варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сотрудники мужского пола могут рассчитывать на такой подарок, когда выйдут на работу после длинных выходных.

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