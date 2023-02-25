Денежный подарок в честь праздников: россиян обрадовали неожиданным решением

В этом году произошли изменения в некоторых выплатах. Также прошла их индексация. А теперь россиян обрадовали дополнительными денежными выплатами, но не от государства. Их могут сделать работодатели своим сотрудникам к праздникам. Напомним, что 23 февраля отмечался День защитника Отечества.
На этот раз работодатели могут по своей инициативе премировать своих сотрудников, об этом пишет PNZ.RU.
По словам экономиста Германа Ткаченко, такой приятный сюрприз можно устроить в негосударственных организациях. Мужчинам могут вручить подарок, размер которого варьируется от 1,5 до 5 тысяч рублей. Сотрудники мужского пола могут рассчитывать на такой подарок, когда выйдут на работу после длинных выходных.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Многое зависит от финансового благополучия организации и традиций в коллективе. В некоторых компаниях мужчинам дарят сертификаты на посещение сауны или боулинга. Кто-то получает вполне стандартные наборы, типа геля для душа или пены для бритья. Все упирается в возможности», — пояснила Ткаченко.