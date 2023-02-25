Пророчат резкий взлет: спрогнозирован курс доллара на первые дни марта

В последнее время курс валют снова удивляет. Доллар стал растит и достиг отметки в 74,71 рубля. Однако эксперты считали, что в феврале он может и перевалить за 80 рублей. Теперь идут долгие выходные, после которых вскоре стартует март. Эксперты предрекают, что на предстоящей неделе с большой вероятностью американская валюта вновь пойдет в рост.