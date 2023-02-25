Пророчат резкий взлет: спрогнозирован курс доллара на первые дни марта

В последнее время курс валют снова удивляет. Доллар стал растит и достиг отметки в 74,71 рубля. Однако эксперты считали, что в феврале он может и перевалить за 80 рублей. Теперь идут долгие выходные, после которых вскоре стартует март. Эксперты предрекают, что на предстоящей неделе с большой вероятностью американская валюта вновь пойдет в рост.
Главный аналитик ПСБ Егор Жильников раскрыл свой прогноз. Он назвал нижнюю и верхнюю планку, которая возможно в начале весны.
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«На следующей неделе актуальным диапазоном для пары доллар-рубль выступит коридор в 73-76 рублей. В первой половине недели ожидаем восстановления позиций рубля на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат.
К окончанию недели прогнозируем возвращение курса доллара в верхнюю часть диапазона. Дополнительную поддержку доллару окажет макростатистика США», — цитирует его «Коммерсантъ».