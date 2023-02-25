До 10 тысяч рублей в руки: россияне получат дополнительную выплату в апреле

Отмечается, что эта выплата связана к годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года. Сумма будет разная, так как зависит от категории. Получателям придет от трех до десяти тысяч рублей.

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По некоторым данным, что финансовую поддержку получат почти 15 тысяч жителей Москвы, которые участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, а также в других местах радиационных катастроф.

Дополним, что решение о выплате материальной помощи принято правительством Москвы. На сайте мэра Москвы сообщается, что соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.