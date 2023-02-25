Снять наличные нужно в ближайшее время: операции по картам будут заблокированы – банки принимают необходимые меры

Россияне уже в самое ближайшее время не смогут пользоваться за границей картами международной платежной системы Union Pay.

Клиенты банков, имеющие такие карты, уже получили уведомления с просьбой срочно снять наличные. Касается это, в первую очередь, тех граждан, которые находятся за границей или планируют поехать за пределы страны в ближайшее время.

Возникшая ситуация связана с санкциями Минфина США, о новом пакете которых стало известно накануне. Запреты коснулись нескольких российских банков.

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